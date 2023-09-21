MooreThreads выпустила обновлённые драйверы для MTT S80

Сегодня китайский производитель видеокарт MooreThreads выпустил крупное обновление драйверов для своих видеокарт MTT S80 и S70, существенно повысив их производительность в большинстве свежих видеоигр. Но на самом деле важнее то, что компания повысила производительность при работе с современными движками, что позволяет не переживать о частоте кадров. Например, компания отчиталась о том, что её удалось на 10% поднять частоту кадров в гоночном симуляторе Assetto Corsa при разрешении 1080р, тогда как в некоторых проектах отмечается рост производительности на уровне в 40-60%. Но здесь стоит отметить, что на самом деле это не такой уж прорыв и пока что говорить о доминации видеокарты над конкурентами точно рано.

Дело в том, что если в Assetto Corsa ранее видеокарта демонстрировала 50 кадров в секунду, то после выхода патча она теперь показывает 55 кадров в секунду. Да, это рост в 10% и это замечательно, но, согласитесь, в 1080р играть в 55 FPS — далеко не предел мечтаний. В других проектах рост больше, но из-за того, что изначально видеокарта не поддерживала свежие платформы и частота кадров там была крайне низкая. Теперь ситуацию исправили и частота поднялась, но она всё равно очень низкая. Но это всё равно положительный рост — вероятно, в текущем поколении китайская компания догнать базовые модели NVIDIA уже не сможет, но года через два-три можно смело ожидать, что новинки из Поднебесной будут предоставлять вполне достойную производительность.