Mophie выпустила новую батарею

2018-01-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mophie; [123]
Компания Mophie выпустила новый портативный аккумулятор, который отлично подойдет для зарядки чего-либо. Внутри установлено 22000 мАч, так что хватит как для смартфона с планшетом, так и для ноутбуков! Да, не стоит удивляться, заряжать смартфоны от портативной батареи уже не интересно - теперь пользователи хотят заряжать свои ноутбуки и благодаря тому, что батарея выдает весьма высокое напряжение, посредством использования обычной розетки и переходника вы сможете заряжать свой ноутбук от батареи и не думать о том, что останетесь без заряда в нужный момент. Правда, стоимость такой батареи слишком уж высокая - 200 долларов это весьма и весьма дорого, даже при учете такого крутого набора функций. Все же, хочется получить более доступное решение, а значит нужно немного подождать, пока конкуренты подтянуться.


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