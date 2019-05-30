Mophie запускает серию универсальных аккумуляторов PowerStation до 20 000 мАч с USB-C

Компания Mophie объявила о выпуске обновлённой линейки портативных аккумуляторов PowerStation, в которой добавлен USB-C.

Доступны в четырех размерах - PowerStation, PowerStation Mini, PowerStation XL и PowerStation XXL - каждый из которых оснащен USB-C двойного назначения, который функционирует как для входа и выхода.

Обновленная Powerstation Mini и Powerstation также оснащены дополнительным разъемом USB-A, в то время как Powerstation XL и Powerstation XXL имеют в общей сложности три порта каждый, включая пару Разъемы USB-A.

Mophie Powerstation XXL - это зверь с абсолютной мощностью 20 000 мАч, Powerstation XL имеет емкость 15 000 мАч, в то время как Powerstation и Powerstation Mini имеют емкость 10 000 и 5000 мАч соответственно. Устройства представлены в черном, сером, темно-синим, ярко-розовом и светло-голубом цвете. Цены начинаются от $ 40.