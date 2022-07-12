Moto Edge 30 Fusion получит SoC Dimensity 900

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Moto Edge 30 Fusion, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 или 120 Гц, довольно производительной восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900 с частотой до 2,4 ГГц, графикой Mali-G68 MC4 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, черной и белой расцветками, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 68,2 Вт и предустановленной операционной системой Android 12. Ориентировочная цена и дата релиза пока не раскрываются.