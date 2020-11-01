Moto G 5G получит процессор Snapdragon 750G

Moto G 5G новый смартфон от Motorola готовится к запуску в ближайшее время. Характеристики и изображения просочились за последние несколько дней.

Moto G 5G будет поставляться с процессором Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ расширяемой памяти, 6,6 дюймовый дисплей FHD с частотой 60 Гц и NFC модуль. Телефон будет поставляться с основным датчиком Samsung GM1 на 48 МП, телеобъективом Samsung S5K4HZ на 8 МП и датчиком глубины OmniVision OV02B10 на 2 МП. 16-мегапиксельная селфи-камера также поставляется OmniVision.

За питание смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Всего будет четыре варианта телефона со следующими номерами моделей - XT2113-1, XT2113-2, XT2113-3 и XT2113-5. К сожалению пока что нет информации о том, когда будет анонсирован телефон.
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