Moto G Play (2023) порадовал качеством снимков

Сегодня компания Motorola, о существовании которой уже, вероятно, многие забыли, официально представила смартфон Moto G Play (2023), который выглядит достаточно просто и, конечно, в этом нет ничего удивительного. Нужно понимать, что производитель сейчас не целится в сегмент флагманских устройств, так как там слишком высокая конкуренция и заработать достаточную прибыль у бренда просто не выйдет. Соответственно, компания работает на средний класс, где тоже есть конкуренция, но пользователи, которые покупают подобные смартфоны, относятся к бренду совсем иначе. И здесь Moto G Play (2023) вполне имеет шансы на популярность за счёт некоторых достаточно простых характеристик, которые выделяются на фоне конкурентов в ближайшем ценовом сегменте.

Всё дело в системе камер — хотя производитель не поставил сюда чего-то невероятного, журналисты, которые в США уже протестировали смартфоны нового поколения, заявили, что качество снимков достаточно приличное. Для смартфона среднего класса, который продаётся по вполне разумной цене, это отличные новости, так как пользователь, который не хочет покупать дорогой флагман за баснословные деньги, может получить качественные мобильные снимки с Moto G Play (2023) за вполне адекватную сумму. При этом производительность здесь тоже неплохая, батарея ёмкая и есть достаточно всевозможных фишек вроде экрана с высокой частотой обновления. Жаль, конечно, что гаджет пока что представлен только в США, но это вскоре изменится.
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