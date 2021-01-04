Moto G Power 2021 слили в интернет

В последнее время Lenovo выпускает одни и те же смартфоны под разными брендами (Motorola и Lenovo) и спецификациями в разных регионах, попутно привлекая новую аудиторию. Еще в ноябре, например, устройство, которое считается преемником Moto G9 Play, просочилось в сеть в формате рендеров, но никто точно не мог сказать, что именно это будет за новинка. Теперь же вновь произошла утечка информации, которая подтверждает, что производитель готовит к релизу Moto G Power 2021. Если верить утечке, смартфон планируют вскоре представить в США, дабы привлечь максимальную аудиторию за счет хороших характеристик, продвинутой системы камер и адекватной стоимости. Многим этого будет предостаточно, чтобы заинтересоваться гаджетом.