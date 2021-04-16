Moto G60 и Moto G40 Fusion представят 20 апреля

Компания Motorola объявила о том, что смартфоны Moto G60 и Moto G40 Fusion будут официально представлены 20 апреля. Сообщается, что новинки получат восьмиядерную платформу Snapdragon 732G и тройную камеру. Старшей достанется главный модуль на основе датчика изображения разрешением 108 Мп, а Moto G40 Fusion – модуль разрешением 64 Мп. Также устройства оснастят 6,8-дюймовыми экранами кадровой частотой 120 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Ранее слухи прочили Moto G60 аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, фронтальную камеру на 32 Мп, а также версии на 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти.