Moto G60 и Moto G40 Fusion представят 20 апреля

Компания Motorola объявила о том, что смартфоны Moto G60 и Moto G40 Fusion будут официально представлены 20 апреля. Сообщается, что новинки получат восьмиядерную платформу Snapdragon 732G и тройную камеру. Старшей достанется главный модуль на основе датчика изображения разрешением 108 Мп, а Moto G40 Fusion – модуль разрешением 64 Мп. Также устройства оснастят 6,8-дюймовыми экранами кадровой частотой 120 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Ранее слухи прочили Moto G60 аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, фронтальную камеру на 32 Мп, а также версии на 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти.
Комментарии и отзывы Moto G60
Новости:
Xiaomi Mi 11 Ultra уже доступен для заказа в Россию

Популярный магазин Giztop начала принимать международные предварительные заказы на представленный вчера ф...
Характеристики Xiaomi MI 11 Lite слили до релиза

29 марта Xiaomi проведет глобальную презентацию, чтобы анонсировать новые телефоны серии Mi 11, такие как...
Vivo X70 Pro+ готовится к релизу

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vivo планирует в ближайшее время пр...
Смартфон Realme V13 появится 31 марта

Компания Realme планирует анонсировать новую модель смартфона под названием Realme V13. ...
Смартфон Realme GT Neo раскупили за 10 секунд

Компания Realme похвасталась удачным началом продаж смартфона Realme GT Neo, первая партия которого была ...
Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX REDОбзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED
Обзор Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Великолепное возрождение серииОбзор Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Великолепное возрождение серии
Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушн...
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушнТестируемые сегодня наушники HIPER TWS Kang работают на базе чипсета Realtek, обеспечивающего детализиров...
PUBG Mobile достиг миллиарда скачиваний ...
PUBG Mobile достиг миллиарда скачиваний PUBG Mobile была запущена в 2018 году, с тех пор они стала самой прибыльной мобильной игрой в 2019 году. ...
Серия ноутбуков HeroBook Pro+ официально...
Серия ноутбуков HeroBook Pro+ официальноHeroBook Pro + недавно дебютировал с несколькими новыми усовершенствованиями и улучшениями. ...
TSMC планирует инвестировать 100 миллиар...
TSMC планирует инвестировать 100 миллиарКомпания TSMC объявила, что планирует инвестировать 100 миллиардов долларов США в течение следующих трех ...
iQOO 7 Legend набрал 831000+ баллов в те...
iQOO 7 Legend набрал 831000+ баллов в теКомпания iQOO уже подтвердила, что привезет в Индию два флагманских устройства iQOO, и одним из них будет...
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA....
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA.Платформа HEDT от Intel за последнее время отошла на второй план, но по-прежнему только с LGA2066 можно п...
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный...
Обзор Vizant 957NKS. МногофункциональныйДвумя годами ранее мы изучали видеорегистратор Vizant 957NK, построенный на базе Android и предлагающий р...
Samsung возобновила обновление до One UI...
Samsung возобновила обновление до One UIМеньше двух недель назад компания Samsung выпустила обновление фирменной прошивки One UI 3.1 для смартфон...
Смартфоны Samsung серии Galaxy A 2017 го...
Смартфоны Samsung серии Galaxy A 2017 гоSamsung объявила о прекращении выпуска обновлений программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy A ...
BOE выпустит дисплейные панели MicroOLED...
BOE выпустит дисплейные панели MicroOLEDОдин из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует коммерческий запуск дисплея Micr...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендер...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерАвторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился качественными изображения смартфона Galaxy S21 FE, к...
Монитор Acer ConceptD CP1271V оценен в 3...
Монитор Acer ConceptD CP1271V оценен в 3Компания Acer дала старт российским продажам монитора ConceptD CP1271V, который предназначен для професси...
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор LEXAND LR21. Недорогой видеорегистраторОбзор LEXAND LR21. Недорогой видеорегистратор
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом RealtekОбзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом Realtek
Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor