Moto G64 5G получил батарею на 6000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G64 5G, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 23 апреля по цене в 180 и 205 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ac, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, а также предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой My UX.