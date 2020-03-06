Moto G8 Power Lite с тройной камерой

2020-03-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Moto G8 Power Lite; [64]
Компания Motorola готовится представить упрощенную версию смартфона Moto G8 Power.

Новинка получит названием Moto G8 Power Lite. Также новинки приписывают основную камеру с тремя модулями, пластиковый корпус, дисплей в круглым вырезом в левом углу для фронтальной камеры, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на задней стороне корпуса.

За производительность смартфона будет отвечать процессор MediaTek Helio P35. А за автономность аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч. Смартфон должны представить в марте месяце.

Комментарии и отзывы Moto G8 Power Lite
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