Moto G9 Plus вышел в России со скидкой

Компания Motorola дала старт российским продажам смартфона Moto G9 Plus, который оценен на международном рынке в 469 долларов. У нас он будет продаваться по рекомендованной цене в 18 990 рублей, но до 5 октября его можно будет приобрести со скидкой в 2000 рублей.

Напомним, что новинка характеризуется 6,8-дюймовым экраном Max Vision с разрешением 2400:1080 пикселей, врезанной камерой для селфи разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 и 2 Мп, боковым дактилоскопом, процессором Qualcomm Snapdragon 730G, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и предустановленной операционной системой Android 10.