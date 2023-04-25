Moto Razr 2023 оснастят крупным внешним экраном

Сетевые инсайдеры раскрыли некоторые подробности о складном смартфоне Motorola Moto Razr 2023, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 3,5-дюймовый внешний дисплей. Если информация достоверна, то он окажется больше, чем внешние дисплеи других подобных устройств – Flip 4 с 1,9-дюймовой панелью, N2 Flip (3,26 дюйма), Razr 2022 (2,7 дюйма) и, предположительно, Flip 5 (3,4 дюйма).

Устройство также могут оснастить топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймовым гибким экраном с кадровой частотой 144 Гц и аккумулятором ёмкостью 2850 мАч.