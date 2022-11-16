Moto X40 может стать самым дешевым смартфоном на Snapdragon 8 Gen 2

Сразу после сегодняшней презентации однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 большинство производителей подтвердили свои планы по выпуску смартфонов на основе новинки. Один из боссов Lenovo Чен Джин, заявил, что пока непонятно насколько дорогими окажутся смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 2. При этом издание Mydrivers утверждает, что одной из первых моделей на новом чипсете станет Moto X40, и как раз он имеет все шансы стать самым доступным смартфоном на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что Moto X40 оснастят изогнутым дисплеем с разрешением Full HD+, тройной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, поддержкой 68-Вт проводной зарядки и оперативной памятью LPDDR5X.