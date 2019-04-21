Moto Z4 получит чип Snapdragon 675 и модуль Moto Mod 5G

Согласно утечке, новинка Moto Z4 получит 6.4-дюймовый OLED-дисплей с под экранным сканером опечатка пальца и разрешением Full HD+. Смартфону приписывают 48-мегапиксельную основную камеру с ночным режимом Night Vision и 25-мегапиксельную фронтальную, ОС Android 9 Pie, разъём для наушников и аккумулятор на 3600 мАч. Так же поддержку модуля 5G под названием "Moto Mod 5G".

Согласно утечке, смартфон Moto Z будет работать на процессоре Snapdragon 675. Это странно, ведь предшественник Moto Z3 был флагманом и поставлялся с чипом Qualcomm 800-ой серии.

Moto Z4 должны представить в ближайшие несколько месяцев. Ценник новинки будет около $450.