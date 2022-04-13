Motorola Edge 30 Pro уже продается в России

Смартфон Motorola Edge 30 Pro пока еще не был официально представлен в России, однако отечественный ритейлер «Связной» уже предлагает приобрести новинку за 87 тысяч рублей. Речь идет о синей версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон оснащается 6,7-дюймлвым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 60 Мп, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядки, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью P52, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, габаритами 163,06:75,95:8,79 мм, а массой 196 граммов, поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 и NFC, а также предустановленной ОС Android 12.
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