Motorola Edge 40 Neo полностью рассекречен

Торговая платформа Amazon случайно рассекретила характеристики смартфона Motorola Edge 40 Neo, который придет на смену выпущенной прошлой осенью модели Motorola Edge 30 Neo на процессоре Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Итак, аппарат получит 6-нанометровую 8-ядерную платформу MediaTek Dimensity 1050 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G610 MC3 и поддержкой сотовых сетей 5G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, предустановленную операционную систему Android 13, 6,55-дюймовый P-OLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, основную камеру с модулями на 50 Мп и 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, полноценную защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и слоты для двух SIM-карт. Смартфон появится в продаже 15 сентября по цене в 400 евро.