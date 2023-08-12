Motorola Edge 40 Neo полностью рассекречен

Итак, аппарат получит 6-нанометровую 8-ядерную платформу MediaTek Dimensity 1050 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G610 MC3 и поддержкой сотовых сетей 5G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, предустановленную операционную систему Android 13, 6,55-дюймовый P-OLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, основную камеру с модулями на 50 Мп и 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, полноценную защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и слоты для двух SIM-карт. Смартфон появится в продаже 15 сентября по цене в 400 евро.