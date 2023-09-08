Motorola Edge 40 Neo представят 14 сентября

Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 40 Neo состоится уже 14 сентября. Отмечается, что аппарат выйдет в Европе. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,55-дюймовым изогнутым pOLED-экраном с кадровой частотой 144 Гц и разрешением Full HD+, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 13 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 1050, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также корпусом с габаритами 159,6:72:7,8 мм и массой 170 грамм.