Motorola Edge 50 Ultra оценили в 1000 евро

Компания Motorola объявила цену глобальной версии смартфона Motorola Edge 50 Ultra, который был представлен несколько часов назад. Новинка появится в европейской продаже в ближайшие недели по цене от 1000 евро. Новинку оснастили 6,7-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и защитным стпклом Gorilla Glass Victus, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 64 Мп и (телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 125-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

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