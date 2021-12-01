Motorola Edge X30 выходит 9 декабря с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm официально анонсировала свой новый чипсет. Snapdragon 8 Gen 1 - это первый 4-нм чипсет для смартфонов и Motorola подтвердила, что Edge X30 станет ее первым флагманом с новой SoC.

Motorola подтвердила через Weibo, что Edge X30 будет анонсирован на мероприятии в Китае 9 декабря в 19:30 по местному времени. Сертификация 3C предполагает, что Motorola Edge X30 (XT2201-2) будет поддерживать зарядку мощностью 68 Вт для предполагаемой батареи емкостью 5000 мАч. Другая утечка указывает на плоский 6,67-дюймовый AMOLED-экран 144 Гц с поддержкой HDR10 +. Также есть информация о 60-мегапиксельной селфи-камере. Показанная тройная камера может состоять из основной камеры на 50 МП, сверхширокой камеры на 50 МП и датчика глубины на 2 МП.