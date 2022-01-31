Motorola MA1 Android Auto мгновенно был распродан после старта продаж

Проводная версия Android Auto ограничивает скорость зарядки, поэтому беспроводная версия отличается удобством и другими премиальными функциями, такими как более быстрое сопряжение. Android Auto — это оптимизированная версия платформы Android для беспрепятственного использования в движущемся транспортном средстве. Он предлагает громкую связь и минимальное взаимодействие между водителем и его смартфоном, поэтому водитель может не отвлекаться от дороги. Таким образом, устройство MA1 обеспечит дополнительную функциональность и расширенные возможности работы приложения без помощи рук.