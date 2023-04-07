Motorola Moto G Power 5G представлен официально

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Power 5G, которая станет доступна для покупки 13 апреля по цене от 300 долларов. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым экраном с разрешением 2220:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 930 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ, а также 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой Moto MyUX.