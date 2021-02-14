Motorola Moto G8 Play обновился до Android 10

Компания Motorola начала развертывание обновлений для своих устройств. Смартфон Moto G8 Play получает обновление операционной системы о Android 10. Обновление также содержит исправление безопасности от декабря 2020 года. Известно, что обновление с версией программного обеспечения QMD30.47-19 доступно на данный момент только в Бразилии.

Motorola Moto G8 Play был выпущен в 2019 году и поставлялся с операционной системой Android 9 Pie. Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем Max Vision HD+, тройной задней камерой на 13 МП, батареей емкостью 4000 мАч. Motorola Moto G8 Play работает на чипсете Mediatek Helio P70, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.