Motorola Moto G85 получит 18 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA обнаружились сведения о смартфоне Motorola Moto G85, который еще не был представлен официально. Итак, регулятор подтвердил наличие 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 18 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,6-дюймового pOLED-экрана с разрешением 1080:2400 точек (формат Full HD+) и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 4850 мАч, а также корпуса с габаритами 161,9:73,0:7,5 мм и массой 171 граммов. Предполагается, что в качестве аппаратной основы будет использоваться новенькая 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3.

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