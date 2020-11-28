Motorola Moto G9 Plus получает сертификат BIS

Motorola скоро представить смартфон Motorola в Индии, поскольку устройство появилось на сайте сертификации BIS страны.

Два устройства Motorola с номерами моделей XT2083-7, XT2087-3 внесены в базу данных BIS.

Соответственно, XT2087-3 может быть просто вариантом Moto G9 Plus для Индии, так как ранее устройство с аналогичным номером модели (XT2087-1) прошло сертификацию TUV Rheinland и FCC. Им оказался смартфон Moto G9 Plus для европейского рынка.

Moto G9 Plus оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, процессором Qualcomm Snapdragon 730G, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ. За питание устройство отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 30 Вт TurboPower. Работает устройство на базе ОС Android 10. Он также имеет 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, водоотталкивающий дизайн, аудиоразъем 3,5 мм, USB-C, GPS, NFC для подключения.