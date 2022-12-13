Motorola Moto X40 получил странную технологию быстрой зарядки

Если вы следите за рынком смартфонов, то могли заметить, что производители всё реже стали пользоваться производительностью мобильных процессоров для того, чтобы рекламировать свои новые гаджеты. Это связано с тем, что производительность новых чипов даже флагманского уровня на самом деле достаточно низкая и рекламировать там просто нечего — пользователи не пойдут покупать смартфон, если у него всего 10% прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением. Именно из-за этого производителям приходится прибегать к другим методам привлечения внимания — создатели Motorola Moto X40 решили использовать мощность зарядки. Инсайдеры заявили, что в характеристиках нового смартфона указано, что он будет поддерживать зарядку на 125 Вт и 68 Вт.

Многих это может ввести в заблуждение, что 68 Вт касаются беспроводной зарядки, но на самом деле это не так. Скорее всего, производитель просто использует две конфигурации зарядки, чтобы иметь возможность либо продавать два варианта комплектации смартфона, либо чтобы продавать гаджеты в двух вариантах исполнения для разных рынков. Например, в Китае смартфон будет представлен с мощной зарядкой в 125 Вт, тогда как в Европу отправится модель с мощностью зарядки 68 Вт. Пока что мы сами не понимаем в чём преимущества данного решения, но если производитель зарезервировал сразу два варианта характеристик быстрой зарядки, то в этом плане есть определённые наработки. Ждём официального анонса гаджета.
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