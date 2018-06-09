Motorola One Power получит платформу Snapdragon 636

Сетевые источники опубликовали фото слайда, на котором изображены ключевые спецификации смартфона Motorola One Power. Если слайд достоверен, то аппарат оснастят 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, однокристальной платформой Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2, сдвоенной основной камерой с датчиками на 12 и 5 Мп (светосила F/1,8 и F/2,0), аккумулятором на 3780 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.1.