Motorola Razr 2022 Готовится к релизу

Несколько дней назад мы сообщили, что Motorola отменила запуск Motorola Razr 2022 и X30 Pro, и в то время компания не назвала никаких причин, по которым запуск был отменен. Что ж, теперь кажется, что запуск возобновился, и скоро появятся оба устройства. Как скоро? Что ж, исходя из полученной нами подсказки, устройства должны быть запущены 11 августа. Согласно последнему сообщению Motorola на Weibo, новые флагманы прибудут в Китай 11 августа в 14:00 по местному времени. Однако, к сожалению, Motorola не сможет превзойти Samsung на рынке со своим последним телефоном-раскладушкой, учитывая, что Galaxy Z Flip 4 дебютирует 10 августа, за день до Moto Razr 2022. Между тем, характеристики как Moto Razr 2022, так и Motorola X30 Pro отсутствуют, но есть некоторые инсайды от множества пользователей на эту тему.

Новый Motorola Moto Razr 2022 получит 6,7-дюймовый основной дисплей с частотой обновления 144 Гц. Внешний экран — 2,7-дюймовый, такой же, как у прошлой модели. Moto Razr 2022 также будет оснащен чипом Snapdragon 8 Plus Gen 1, сзади вы получите 50-мегапиксельную основную и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры, а спереди — 32-мегапиксельную. Компания также ранее сообщала нам, что вы получаете аккумулятор емкостью 3500 мАч, но на данный момент об этом ничего не известно. Что касается Motorola X30 Pro, компания подтвердила, что телефон будет оснащен 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP1, вы также получите 50-мегапиксельный сверхширокий сенсор и 12-мегапиксельный телеобъектив. Motorola X30 Pro также получит 6,67-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
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