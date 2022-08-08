Motorola Razr 2022 Готовится к релизу

Новый Motorola Moto Razr 2022 получит 6,7-дюймовый основной дисплей с частотой обновления 144 Гц. Внешний экран — 2,7-дюймовый, такой же, как у прошлой модели. Moto Razr 2022 также будет оснащен чипом Snapdragon 8 Plus Gen 1, сзади вы получите 50-мегапиксельную основную и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры, а спереди — 32-мегапиксельную. Компания также ранее сообщала нам, что вы получаете аккумулятор емкостью 3500 мАч, но на данный момент об этом ничего не известно. Что касается Motorola X30 Pro, компания подтвердила, что телефон будет оснащен 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP1, вы также получите 50-мегапиксельный сверхширокий сенсор и 12-мегапиксельный телеобъектив. Motorola X30 Pro также получит 6,67-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.