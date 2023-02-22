Motorola Razr 2023 получит увеличенный внешний дисплей

Сегодня инсайдеры поделились с нами достаточно интересной информацией о том, что смартфон нового поколения Motorola Razr 2023 получит увеличенный внешний дисплей. Стоит напомнить, что буквально вчера аналогичная информация появилась о смартфоне компании Samsung из того же складного сегмента, так что, вероятно, производители устройств в этом направлении решили достаточно активно работать над улучшением доступности. Инсайдеры считают, что внешний дисплей смартфона Motorola Razr 2023 будет занимать всю плоскость внешней панели, а камеры, которые там размещены в качестве основных, будут встроены в сам дисплей, как сейчас поступают с фронтальными камерами большинства смартфонов на рынке. Правда, это кажется маловероятным.

Дело в том, что внешний дисплей складному смартфону вроде Motorola Razr 2023 нужен для того, чтобы не было необходимости открывать устройство для получения уведомлений. Например, если вам пришло сообщение из мессенджера, вы можете посмотреть его на внешнем дисплее, а не открывать гибкий дисплей каждый раз. Это нужно в том числе и для того, чтобы устройство прожило дольше, потому что проблема ресурса складного дисплея никуда не делась по сей день. Другое дело, что большой дисплей на внешней стороне будет потреблять массу энергии и в конечном итоге просто не позволит с комфортом пользоваться гаджетом столько времени, сколько пользователь планирует. Мы думаем, что увеличивать дисплей всё же не станут по этой причине.
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