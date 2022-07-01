Motorola анонсировала смартфон Moto X30 Pro с улучшенной камерой

Motorola готовится к выпуску новых смартфонов, одним из таких станет модель Moto X30 Pro. Изображения из тизера демонстрируют три объектива с фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 85 мм для портретного режима.

Согласно утечкам, новинка в Китае будет называться Moto X30 Pro, а на мировом рынке Moto Edge 30 Ultra. Ожидается, что устройство получит 6,73-дюймовый дисплей pOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц и оснащено датчиком отпечатков пальцев на дисплее. Производительность в играх и приложениях обеспечит мобильная платформа Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Устройство будет работать под управлением ОС Android 12 с MyUX из коробки. Передняя панель устройства включает 60-мп камеру. На задней панели будет установлена система из трех камер.

Motorola Moto X30 Pro должен дебютировать в июле.
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