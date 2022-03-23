Motorola демонстрирует зарядное устройство на 125 Вт

Последними флагманами Motorola являются Edge 30 Pro и Edge 30 Ultra с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт. Компания, видимо, подумала, что этого недостаточно, и разработала еще более быстрое зарядное устройство на 125 Вт. Об адаптере рассказал Чен Джин, генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае, на своей личной странице в Weibo. Он также сказал, что блок весит всего 130 граммов, что намного меньше, чем у любого другого зарядного устройства с такой же скоростью на рынке.

130-граммовый блок Motorola действительно впечатляет, компания способна создавать компактные зарядные устройства. Его текущий адаптер на 68 Вт весит менее 100 граммов. Главный вопрос, стоящий за этим тизером, заключается в том, для чего предназначено это зарядное устройство мощностью 125 Вт. Ходят слухи, что бренд готовит устройство под кодовым названием Frontier со 194-мегапиксельной камерой, которая также подходит для расширения границ зарядки.

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