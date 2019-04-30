Motorola готовит бюджетный смартфон Moto E6

Главный редактор издания XDA-Developers рассказал, что компания Motorola собирается выпустить в ближайшее время бюджетный смартфон Moto E6.

Новинка проходит под кодовым названием Surfna и она, предположительно, получит 5.45-дюймовый широкоформатный дисплей с разрешением 1440×720 пикселей (HD+). За производительность устройства будет отвечать восьмиядерный 32-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Работать устройство будет на чистой версии ОС Android 9 Pie с фирменными функциями Moto. Смартфон также оснастят 16/32 ГБ ПЗУ, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Оба модуля со светосилой f/2.0. Когда точно выйдет и сколько будет стоить новинка, пока неизвестно.