Motorola готовит ещё один складной смартфон

Согласно информации, опубликованной изданием Android Authority, Motorola работает над новой версией своих складных смартфонов Razr. Сообщение от Чен Цзинь, генерального менеджера Lenovo Mobile Business Group в Китае (Lenovo в настоящее время отвечает за бизнес смартфонов Motorola), описывает, как компания незаметно работала над новым дополнением к своей линейке складных телефонов. И у него есть предсказание успеха нового гаджета даже несмотря на то, что первые два современных складных устройства Motorola были посредственными телефонами с солидными ценниками. Возможно, третья попытка складного смартфона действительно окажется успешной — предыдущие две попытки было трудно рекомендовать к приобретению, даже до того, как Samsung выпустила исключительный Z Flip 3 за 1000 долларов.

Однако сегодняшние новости и тот факт, что компания по-прежнему предоставляет двум предыдущим складным смартфонам обновления Android (хотя и довольно медленными темпами), создают впечатление, что Motorola не отказалась от возрождения Razr. Мы будем пристально следить за более подробной информацией или анонсом этого смартфона, чтобы увидеть, действительно ли это заметное обновление или просто еще одна итерация легко забываемого складного устройства. Но, в любом случае, это отличные новости для всех тех пользователей, которые длительное время мечтали о чем-то новом на рынке смартфонов. Все же длительное время до появления складных устройств ничего нового не происходило.
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