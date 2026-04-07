Motorola представила новый планшет Moto Pad

Сегодня компания Motorola официально представила миру свой новый планшетный компьютер — впервые со времён Motorola Xyboard, который вышел в свет в далёком 2011 году. Новый Moto Pad появится в продаже уже 30 апреля — устройство нового поколения оснащено процессором MediaTek D6300 5G, получило 11-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 90 Гц, а также аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, которого, по заявлению компании, хватает до 12 часов потокового видео. Это достаточно простое железо по современным меркам, так что гаджет явно нацелен на пользователей, желающих купить планшет за адекватные деньги. Но это явно не флагман, который будет уделывать конкурентов по части функций или возможностей.

Отдельный акцент сделан на звуке — благодаря технологиям Dolby планшет оснащён четырьмя динамиками и обеспечивает более глубокое и детализированное звучание. Также заявлена поддержка Dolby Atmos при подключении совместимых наушников или колонок. Но выглядит устройство более или менее стандартно — на тыльной панели разместили логотип производителя и систему камер, которая практически не выпирает за пределы корпуса. С фронтальной стороны есть только дисплей с тонкими рамками чёрного цвета и фронтальная камера. Также западные СМИ сообщают, что пока что известно лишь то, что у операторов мобильной связи модель будут продавать за 260 долларов — по современным меркам это очень доступное решение, которое точно заслуживает внимание аудитории.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor