Планшет HUAWEI MatePad Pro Max готов к выходу

Компания HUAWEI объявила о скором релиз планшета MatePad Pro Max, одной из главных особенностей которого станет корпус толщиной всего 4,7 мм. Аппарат также получит 13,2-дюймовый экран Flexible OLED PaperMatte с рамками толщиной 3,55 мм и круглый блок основной камеры. Остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что в феврале был представлен планшет MatePad Pro 13,2", который имеет в своем оснащении получил 13,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880:1920 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и технологией PaperMatte, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 10100 мАч, поддержку 100-Вт проводной быстрой зарядки, 12 ГБ ОЗУ, восьмиядерную однокристальную систему Kirin T92, четыре микрофона, шесть динамиков, корпус с толщиной 5,5 мм и массой 508 граммов.