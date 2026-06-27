Планшет HONOR MagicPad 4 вышел в России

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу планшет MagicPad 4, который оценен в 100 тысяч рублей за версию с 12/256 ГБ, а также с клавиатурой и стилусом в комплекте. До 26 июля покупатели смогут получит беспроводные наушники HONOR Choice Clip 2 Pro.

Новинка имеет в своем оснащении 12,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3K, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c максимальной частотой 3,8 ГГц, систему охлаждения Ice Cooling с площадью теплоотвода 81000 мм², основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 9 Мп, цельнометаллический корпус толщиной 4,8 мм и массой 450 граммов, восемь динамиков, аккумулятор ёмкостью 10100 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт и ОС Android 16 с оболочкой MagicOS 10.