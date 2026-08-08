Представлен планшет Motorola Moto Pad 70

Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Pad 70, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G57 MC2. Новинка также характеризуется 12,1-дюймовым экраном IPS с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц, яркостью до 800 нит, 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификациями защиты зрения TÜV Rheinland Flicker Free и Low Blue Light, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 13-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, модемом 5G, разъемом USB Type-C 2.0, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP52, корпусом толщиной 6,49 мм и массой 530 граммов, комплектным стилусом Moto Pen с поддержкой 4096 уровней чувствительности к нажатию и распознаванием наклона, а также поддержкой магнитной клавиатуры Moto Folio Keyboard. Цена планшета на дебютном индийском рынке стартует с 355 долларов.