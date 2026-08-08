Представлен планшет Motorola Moto Pad 70

Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Pad 70, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G57 MC2. Новинка также характеризуется 12,1-дюймовым экраном IPS с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц, яркостью до 800 нит, 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификациями защиты зрения TÜV Rheinland Flicker Free и Low Blue Light, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 13-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, модемом 5G, разъемом USB Type-C 2.0, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP52, корпусом толщиной 6,49 мм и массой 530 граммов, комплектным стилусом Moto Pen с поддержкой 4096 уровней чувствительности к нажатию и распознаванием наклона, а также поддержкой магнитной клавиатуры Moto Folio Keyboard. Цена планшета на дебютном индийском рынке стартует с 355 долларов.

Планшет OPPO Pad 6 получит тонкий корпус …
Компания OPPO раскрыла новые подробности о планшете OPPO Pad 6, который будет представлен 25 мая. Произво…
Планшет HONOR Pad X9 Max оценили в 470 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Pad X9 Max, которая базируется на 6-нанометровой п…
Планшет iQOO Pad6 Pro оценили в 630 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad6 Pro, которая основана на флагманской однокрист…
Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro показали на рендерах…
Компания Red Magic опубликовала качественные изображения игрового планшета Gaming Tablet 5 Pro, который б…
Представлен планшет Acer Iconia Duo S14…
Компания Acer объявила о выпуске планшета Iconia Duo S14, который получил 4-нанометровую однокристальную …
Планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 Unlimited показали на р…
Компания Lenovo опубликовала изображения игрового планшета Lenovo AI Tablet Legion Y700, который будет пр…
Motorola представила планшет Moto Pad 70 Pro…
Компания Motorola представила свой новый премиальный Android-планшет Moto Pad 70 Pro, ориентированный на …
Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro получит Snapdragon 8 E…
Компания Red Magic раскрыла новые характеристики геймерского планшета Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, кото…
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor