Motorola представила складные смартфоны Razr 50

Сегодня компания Lenovo, материнская компания Motorola, провела большое мероприятие в Китае, представив миру новую серию складных смартфонов Razr 50. Данная линейка смартфонов состоит из двух моделей — флагманского Razr 50 Ultra с 4-дюймовым внешним экраном и процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а также доступного, но всё равно достаточно мощного Razr 50 с процессором MediaTek Dimensity 7300X. Ключевой особенностью модели Ultra является увеличенный внешний экран с ещё более тонкими рамками по сравнению с прошлогодним Razr 40 Ultra. Это самый большой дисплей такого рода среди складных устройств, что немного удивительно, так как даже у Samsung экран меньше.

Данный дисплей представляет собой pOLED-матрицу с разрешением 1080p, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10+. Также внешний дисплей поддерживает переменную частоту обновления от 1 до 165 Гц. Внутренний складной экран представляет собой 6,9-дюймовый pOLED-экран с разрешением Full HD+ и ещё более широким цветовым охватом — 120% DCI-P3. Частота обновления тоже переменная от 1 до 165 Гц, частота опроса сенсора достигает 360 Гц, а пиковая яркость составляет 3000 нит. Также одним из значительных улучшений является апгрейд основной системы камер — теперь здесь используется основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.7 и телеобъектив на 50 Мп с диафрагмой f/2.0 и 2-кратным оптическим зумом. У базовой версии смартфона характеристики менее привлекательные, но и стоит он дешевле.