Motorola представила смартфон Edge 50 Fusion

В начале этого месяца компания Motorola представила свой новый флагманский смартфон Edge 50 Pro, а затем выпустила Edge 50 Ultra, который отличается более мощным процессором, более продвинутыми камерами и батареей большей ёмкости. А теперь компания представила третье устройство в серии Edge 50 — модель Edge 50 Fusion. Данный смартфон позиционируется производителем как некий баланс между производительностью и стоимостью. Смартфон Edge 50 Fusion оснащён изогнутым 6,7-дюймовым pOLED-экраном с разрешением Full HD+, основной камерой на 50 Мп и батареей на 5000 мАч с зарядкой TurboPower мощностью 68 Вт.

Также смартфон оборудован дисплеем с частотой обновления 144 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти для хранения контента. На задней панели расположена система камер с основным объективом на 50 Мп, который основан на сенсоре LYT-700C с диафрагмой f/1.88, пикселями размером 1,0 мкм и оптической стабилизацией изображения. Вспомогательный объектив — ультраширокоугольная камера на 13 Мп, которая также работает в качестве макро-объектива. На фронтальной панели находится селфи-камера на 32 Мп, которую традиционно разместили в отверстии в дисплее. Естественно, Edge 50 Fusion работает на Android 14 с пользовательским интерфейсом Hello UX от Motorola. Это новейшая версия пользовательской оболочки Android от компании, которая предоставляет в том числе генеративный искусственный интеллект для создания индивидуальных обоев.
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