Motorola представила смартфон Edge 60 Stylus

Сегодня компания Motorola, как и сообщали ранее западные инсайдеры, представила смартфон Edge 60 Stylus — свежее дополнение к серии Edge 60, в которую уже входит ранее анонсированная модель Edge 60 Fusion. Характеристики и дизайн устройства были раскрыты ещё на прошлой неделе, так что никаких сюрпризов в плане «железа» нет. Смартфон оснащён встроенным стилусом и работает на мобильном процессоре Snapdragon 7s Gen 2 от компании Qualcomm. Он получил 6,67-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки — 68 Вт по проводу и 15 Вт по беспроводной технологии. Устройство также имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и сертификацию по стандарту MIL-STD-810H.

Основная новость в том, что сегодня производитель поделился информацией о цене и старте продаж. Motorola Edge 60 Stylus будет доступен в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость устройства составит 270 долларов и сначала смартфон поступит в продажу в Индии. А только спустя какое-то время производитель планирует выпустить гаджет и на других рынках, но так как компания на данный момент не пользуется таким уж высоким спросом среди покупателей, ожидать массовой экспансии по всему миру точно не стоит. Сейчас компания старается точечно выбирать рынки, где её смартфоны могут пользоваться спросом и продаваться на фоне конкуренции с более популярными китайскими гаджетами.