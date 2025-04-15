Motorola представила смартфон Edge 60 Stylus

Сегодня компания Motorola, как и сообщали ранее западные инсайдеры, представила смартфон Edge 60 Stylus — свежее дополнение к серии Edge 60, в которую уже входит ранее анонсированная модель Edge 60 Fusion. Характеристики и дизайн устройства были раскрыты ещё на прошлой неделе, так что никаких сюрпризов в плане «железа» нет. Смартфон оснащён встроенным стилусом и работает на мобильном процессоре Snapdragon 7s Gen 2 от компании Qualcomm. Он получил 6,67-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки — 68 Вт по проводу и 15 Вт по беспроводной технологии. Устройство также имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и сертификацию по стандарту MIL-STD-810H.

Основная новость в том, что сегодня производитель поделился информацией о цене и старте продаж. Motorola Edge 60 Stylus будет доступен в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость устройства составит 270 долларов и сначала смартфон поступит в продажу в Индии. А только спустя какое-то время производитель планирует выпустить гаджет и на других рынках, но так как компания на данный момент не пользуется таким уж высоким спросом среди покупателей, ожидать массовой экспансии по всему миру точно не стоит. Сейчас компания старается точечно выбирать рынки, где её смартфоны могут пользоваться спросом и продаваться на фоне конкуренции с более популярными китайскими гаджетами.
Смартфон Nothing Phone (3a) засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона Nothing Phone (3a), который будет официально представлен 4 марта. О…
iPhone SE 4 получит собственный модем от Apple…
Apple готовится представить свой бюджетный iPhone с поддержкой Apple Intelligence уже в среду, и, по сооб…
iQOO Neo 11 получит металлическую рамку корпуса …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии iQOO Neo 11, офиц…
Xiaomi представила Poco M7 с очень низкой ценой…
Сегодня компания Xiaomi официально представила новый свой новый смартфон — Poco M7, который предлагает 2 …
Realme Neo7x получит процессор Snapdragon 6 Gen 4…
Компания Realme объявила о скором релизе смартфона Realme Neo7x, цена которого не превысит 137 долларов. …
Samsung Galaxy S25 существует в варианте на 16 ГБ ОЗУ…
Все модели смартфонов Galaxy S25 оснащены 12 ГБ оперативной памяти — по всему миру. Но на самом деле это …
Samsung исправила баг камеры в Galaxy S25…
Компания Samsung начала поставки серии смартфонов Galaxy S25 в начале этого месяца, но некоторые первые п…
Nubia V70 Max получит батарею на 6000 мАч…
Компания Nubia объявила, что недорогой смартфон Nubia V70 Max будет официально представлен уже 15 февраля…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor