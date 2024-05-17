Motorola представила смартфон Moto X50 Ultra

Как и обещали инсайдеры некоторое время назад, компания Motorola сегодня официально представила в Китае свой новый флагманский смартфон Moto X50 Ultra — стоит отметить, что на самом деле данное устройство идентично модели Motorola Edge 50 Ultra, которую компания представила на мировом рынке в начале апреля текущего года. Да, смартфоны Moto X50 и Edge 50 имеют одинаковые характеристики и дизайн, включая 6,7-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и батарею ёмкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Примечательно, что смартфон X50 Ultra также обладает набором ИИ-функций, включая ИИ-ассистента Xiaotian от материнской компании Lenovo и специальную систему передачи данных, которая реализована только с ноутбуками Lenovo.

Кроме того, смартфон Moto X50 Ultra доступен в чёрном, персиковом и кедровом цветах, причем последний предлагает заднюю панель из настоящего дерева, а первые два покрыты экологической кожей. Вероятно, вариант с деревом будет более практичным, но стоит отметить, что это, скорее всего, не натуральное дерево, а отходы деревообрабатывающего производства, которые посредством различных процессов превращают в тыльную панель для смартфона. Всё же изготавливать сотни тысяч деревянных панелей из натуральной древесины — крайне дорогое удовольствие и при цене в 650 долларов этим никто заниматься не будет.