Motorola представила смартфон ThinkPhone 25

В прошлом году компания Motorola официально представила свой первый смартфон из линейки ThinkPhone, ориентированный на бизнес-пользователей, а теперь компания выпустила его обновлённую версию — ThinkPhone 25 (да, логичнее было бы назвать устройство цифрой 2, но компания выбрала 25 — с намёком, что это гаджет из будущего). Новый смартфон сохранил оригинальный дизайн предыдущего смартфона и акцент на корпоративный сегмент, но с обновлёнными характеристиками, которые очень похожи на Motorola Edge 50 Neo. Например, ThinkPhone 25 предлагает глубокую интеграцию с ПК от компании Lenovo и планшетами Motorola — речь про автоматическую синхронизацию, общую клавиатуру и мышь, централизованные уведомления и возможность использовать основную камеру смартфона в качестве веб-камеры.

Компания также обещает 5 лет обновлений Android и патчи безопасности вплоть до 2029 года. При этом ThinkPhone 25 представлен в единственном цвете — Carbon Black. Его тыльная панель выполнена из арамидного волокна, а рамка из пластика. Смартфон также может похвастаться степенью защиты IP68 и сертификацией MIL-STD 810H. Ещё устройство оснащено 6,36-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass 7i. Внутри установлен мобильный процессор Dimensity 7300, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. И стоит такой смартфон 500 евро, что достаточно доступно по современным меркам.