Motorola razr 5G выйдет в Индии

Складные смартфоны почти не пользуются популярностью на рынке, так как они слишком дорогие и не особо прочные. Однако производители все же пытаются хоть как-то выйти на потенциальных покупателей, осваивая все новые и новые рынки. Так, смартфон Motorola razr 5G в ближайшем будущем, уже 5 октября, будет официально представлен в Индии. Это позволит производителю неплохо поднять популярность продукта, ведь рынок и правда крайне большой, при этом некоторые пользователи только открывают для себя сегмент складных смартфонов. Так что надеяться на какие-то серьезные прорывы не стоит, но релиз в Индии, который состоится 5 октября, должен помочь производителю в плане продаж своего нового устройства. Все же смартфон весьма интересный.

Комментарии и отзывы Motorola razr 5G
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