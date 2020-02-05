Motorola razr попал на новые фото

Какое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Motorola планирует выпустить свой собственный флагманский смартфон Motorola razr, который будет обладать складным дисплеем и прочими бонусами, которые сейчас так модно стало продвигать крупными производителями. Однако мало кто верил в то, что компания действительно сможет выпустить такой гаджет. Теперь от известных и весьма уважаемых инсайдеров появились данные, что Motorola razr действительно готовят к релизу и что совсем скоро устройство будет официально отправлено в продажу. Мы не можем говорить точно, но если крупные инсайдеры об этом говорят, то можно ожидать в самое ближайшее время релиз с довольно детальным описанием фишек гаджета.