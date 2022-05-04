Motorola выпустила новые телевизоры серии revou 2

Motorola выпустила в Индии новые телевизоры серии revou 2. Смарт-телевизоры Motorola revou 2 предлагаются в трех разрешениях с разными размерами. Телевизор с поддержкой HD доступен с 32-дюймовым экраном, телевизоры с разрешением Full HD поставляются с 40-дюймовыми и 43-дюймовыми панелями, а смарт-телевизоры revou 2 с разрешением 4K предлагаются с 43-дюймовым, 50-дюймовым и 55-дюймовым экраном. Вся серия Motorola revou 2 работает под управлением операционной системы Android TV 11 и оснащена динамиками мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Audio (HD и Full HD) и Dolby Atmos (4K).

Варианты 4K имеют разрешение 3840 × 2160 пикселей с частотой обновления 60 Гц. Они поставляются с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, HDR10, 4D-звуком, функциями MEMC и ALLM. Они имеют коэффициент контрастности 5000:1 и оснащены технологией Low Blue Light Emission. Телевизоры оснащены четырехъядерным процессором MediaTek с графическим процессором Mali G52 MP2. Процессор работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

Варианты Full HD имеют разрешение 1920 x 1080 пикселей с частотой обновления 60 Гц и углом обзора 178°. Он имеет коэффициент контрастности 5000:1 (динамический) и яркость 300 нит с технологией Low Blue Light Emissions. Он оснащен четырехъядерным процессором MediaTek с графическим процессором Mali G31 MP2, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. 32-дюймовый телевизор с поддержкой HD Ready имеет разрешение 1366 x 768 пикселей, угол обзора 178°, контрастность 5000:1 (динамическая), яркость 300 нит и технологию Low Blue Light Emission. Он имеет четырехъядерный процессор MediaTek с графическим процессором Mali G31 MP2, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Варианты подключения, предлагаемые на смарт-телевизорах Motorola revou 2: Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц), Bluetooth, 2 (HD и Full HD) / 3 (4K) порта HDMI, 2 порта USB 2.0, Ethernet.