Mpow T5 стоят недорого

2019-11-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mpow T5 и Mpow H20; [70]
Беспроводные наушники пользуются повышенным спросом и в последнее время стали не такими уж и дорогими, как было ранее. При этом производители из года в год делают батареи более продвинутыми и слушать музыку без проводов вы сможете заметно дольше. Яркий тому пример — наушники Mpow T5, которые только анонсировали. Гаджет довольно стильный, поставляется в фирменном чехле, который еще и за зарядку отвечает. Работают наушники в течение какого-то безумного времени, так что переживать о заряде батареи вам явно не нужно. Да и это доступная модель, которая позволяет не переживать о том, что вы потратили слишком уж много денег на наушники. Это некий пропуск в мир беспроводных технологий, который явно стоит своих денег и времени.


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