MSI анонсировала материнскую плату MEG X570 UNIFY для процессоров Ryzen от AMD. Простой дизайн в черном исполнении, без RGB подсветки.

Плата основана на чипсете X570. Имеет 12 фазную систему питания. За охлаждение элементов печатной платы отвечает алюминиевые ребра и вентилятор на чипсете.

Установлены MSI Shield Frozr, которые обеспечивают охлаждение M2 разъема, что обеспечивает высокую производительность при длительной работе.

Что касается разъемов: три разъема PCI Express 4.0 для видеокарт и три слота M.2 для SSD накопителя.

2,5 гигабитный Ethernet разъем, а так же Wi-Fi 6. MSI пока не предоставила никакой информации о доступности и цене MEG X570 UNIFY.