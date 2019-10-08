Msi анонсировала материнскую плату MEG X570 Unify

2019-10-08, Автор - Ramil; Продукт - X570 Unify; [96]
MSI анонсировала материнскую плату MEG X570 UNIFY для процессоров Ryzen от AMD. Простой дизайн в черном исполнении, без RGB подсветки.

Плата основана на чипсете X570. Имеет 12 фазную систему питания. За охлаждение элементов печатной платы отвечает алюминиевые ребра и вентилятор на чипсете.

Установлены MSI Shield Frozr, которые обеспечивают охлаждение M2 разъема, что обеспечивает высокую производительность при длительной работе.

Что касается разъемов: три разъема PCI Express 4.0 для видеокарт и три слота M.2 для SSD накопителя.

2,5 гигабитный Ethernet разъем, а так же Wi-Fi 6. MSI пока не предоставила никакой информации о доступности и цене MEG X570 UNIFY.

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