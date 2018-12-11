Муляжи модулей памяти с подсветкой от Corsair

Ваша система выглядит лучше, когда у вас заполнены все четыре слота памяти, особенно, когда это модули RGB. Компания Corsair представила очень необычный аксессуар под названием Vengeance RGB PRO Light Enhancement Kit, который предназначен лишь для эстетических целей и никак не влияет на повышение характеристик.

Vengeance RGB PRO Light Enhancement представляют собой муляжи модулей памяти Corsair Vengeance RGB PRO. Выглядят настоящие и фиктивные модули абсолютно одинаково, разве что последние отличаются отсутствием части контактов в ножевом разъёме и отсутствием микросхем.

Макетные модули имеют десять настраиваемых светодиодов RGB. Enhancement Kit доступен в черном или белом цвете. Новинка оценена производителем в $40. Примечательно, что Gigabyte дополняет свой комплект Aorus RGB, с двумя настоящими модулями DDR4-3200 объемом по 8 ГБ, двумя пустышками с подсветкой в качестве бонуса.