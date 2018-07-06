Музыкальные минисистемы Hyundai H-MC200 и H-MC220: новое звучание любимых треков

Компания Hyundai, ведущий корейский производитель автомобильной техники, сообщает о расширении линейки музыкальных центров. Для приобретения стали доступны сразу две системы: Hyundai H-MC200 и Hyundai H-MC220 мощность 25Вт и 50Вт соответственно.Устройства оснащены функцией передачи музыки через Bluetooth, FM-тюнером, прямым подключением USB для воспроизведения файлов формата MP3, а также аудиовходом для прослушивания музыки с портативных устройств. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистемах Hyundai H-MC200 и H-MC220, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно - портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Также устройства оснащены функцией караоке – достаточно подключить микрофон к системе, и пользователь получает персональный караоке-центр.Невероятно стильный дизайн устройств Hyundai допускает различные варианты установки и может благодаря двум различным цветовым сочетаниям безупречно интегрироваться в любой интерьер.Новинки уже поступили в розничную продажу