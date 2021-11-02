NETGEAR расширяет линейку Orbi WiFi 6 5G

NETGEAR, Inc. сегодня представила первую трехдиапазонную ячеистую систему WiFi 6 5G для использования в домах и на предприятиях. Последнее дополнение к высокопроизводительной линейке продуктов Orbi, NETGEAR Orbi 5G WiFi 6 Mesh System (NBK752), обеспечивает высокоскоростной Интернет 5G, для тех, у кого ограниченный или ненадежный доступ в интернет.

Благодаря тому, что покрытие 5G стало более доступным у операторов мобильной связи, сверхвысокоскоростной Интернет становится доступнее с каждым днем. Первая в отрасли трехдиапазонная система 5G от NETGEAR представляет собой отличное решение, которое сочетает в себе широко доступную сверхбыструю мобильную связь 5G с ячеистой системой NETGEAR Orbi WiFi 6, чтобы помочь семьям насладиться невероятно высокой скоростью и непревзойденной производительностью со сверхмалой задержкой и без простоев. Новую ячеистую систему Orbi NBK752 можно использовать для постоянного широкополосного доступа в качестве основного подключения к Интернету или резервного копирования при отказе в случае отказа проводных Интернет-служб. Его гибкость идеальна для второго дома или дома для отдыха, временных рабочих площадок или в любом другом месте, где проводной доступ в Интернет не требуется круглый год. Ячеистая система Orbi NBK752 покрывает весь дом (до 500 кв/м) Wi-Fi независимо от структуры, будь то кирпичный таунхаус в городе или большой дом в сельской местности, а трехдиапазонный Wi-Fi обеспечивает выделенный Wi-Fi-соединение между маршрутизатором и спутниками для обеспечения безупречной скорости независимо от того, сколько устройств подключено одновременно. А получить доступ к сети 5G просто, поскольку она работает с большинством основных поставщиков мобильных услуг.
Комментарии и отзывы NETGEAR Orbi 5G WiFi 6 Mesh System
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