Новые универсальные накопители от SAMSUNG могут заменить MICRO SD

Мы все знали , что карты MicroSD не вечны, и Samsung уже подтвердил наши подозрения, вводя первые в мире съемные UFS карты. Карты могут предлагать емкость памяти 32, 64, 128 или 256 гигабайт, и обеспечивают значительное повышение производительности по сравнению с картами microSD, которые мы знаем и любим.

Карты UFS будут иметь скорость чтения в пять раз выше, чем у обычной карты microSD, которая читается последовательно со скоростью 530 мегабайт в секунду. Высокая скорость чтения означает, что вы сможете быстрее перемещать фотографии и видео с карты на свой ноутбук или ПК, идеально подходящую для передачи видеофайлов с высоким разрешением. Скорость записи также выше почти в два раза, чем карты microSD. Если вы делаете фотографию, которая включает файлы с высоким разрешением или съемке HD-видео, высокие скорости записи означают, что моменты, которые вы снимаете, будут сохраняться на карте еще быстрее, уменьшая риск задержки.